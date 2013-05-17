Україна за 4 місяці скоротила первинну переробку нафти до 1 млн тонн

Нафтопереробні заводи України (НПЗ) у січні-квітні 2013 року скоротили обсяг первинної переробки нафти до 1 млн тонн, що на 47,1% менше показника аналогічного періоду 2012 року, йдеться в повідомленні Державної служби статистики.

Згідно з повідомленням, первинна переробка нафти на вітчизняних НПЗ в квітні 2013 року збільшилася порівняно з попереднім місяцем на 7% - до 0,3 млн тонн.

Як повідомляв раніше УНІАН, за словами міністра енергетики та вугільної промисловості Едуарда Ставицького, Україна планує до кінця цього року вийти на обсяг нафтопереробки до 1 млн тонн на місяць.

Нафтопереробні заводи України (НПЗ) в 2012 році скоротили обсяг первинної переробки нафти до 4,3 млн тонн, що на 50,8% менше показника 2011 року.

В Україні знаходяться шість нафтопереробних заводів загальною потужністю переробки 51 млн тонн нафти на рік.