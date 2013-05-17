Видобуток нафти в Україні скоротився на 8%

Видобуток нафти в Україні у січні-квітні 2013 року скоротився порівняно з аналогічним періодом 2012 року на 8,1% - до 718 тис. тонн, повідомляє Державна служба статистики України.

Згідно з повідомленням, видобуток нафти в квітні 2013 р. порівняно з попереднім місяцем скоротилася на 3,9% - до 180 тис. тонн, а порівняно з квітнем 2012 року впав на 5,9%.

Як повідомляв УНІАН, видобуток нафти в Україні за підсумками 2012 року скоротився порівняно з 2011 роком на 5,4% - до 2,293 млн тонн.

Найбільшими нафтогазовидобувними компаніями України є «дочки» НАК «Нафтогаз України» - «Укргазвидобування» і «Чорноморнафтогаз», а також «Укрнафта», в якій держхолдинг «Нафтогаз» володіє контрольним пакетом акцій.