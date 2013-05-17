Раді пропонують створити комісію з розслідування діяльності «Газ Україна 2009»

Депутат від фракції «Батьківщина» Олег Медуниця ініціює створення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з розслідування діяльності групи компаній «Газ Україна 2009», що є одним із великих гравців на ринку скрапленого газу України.

Проект відповідної постанови №2985 зареєстровано в парламенті й опубліковано на сайті ВР.

«Створити Тимчасову слідчу комісію Верховної Ради України з питань розслідування обставин участі посадовців у контрабанді та монополізації ринку нафтопродуктів і скрапленого газу, порушень у сфері державних закупівель за участю групи компаній «Газ Україна 2009», - сказано в документі.

Як обґрунтування для створення цієї комісії в документі наводяться журналістські розслідування низки українських ЗМІ, які стверджують, що діяльність компанії «Газ Україна 2009» призвела до значних втрат державного бюджету. Зокрема, наводиться інформація про те, що за короткий проміжок часу група отримала контроль над 80% внутрішнього збуту скрапленого газу й посіла провідне місце в імпорті нафтопродуктів до України, водночас зазначається, що держбюджет втратив приблизно 1,5 млрд грн від несплати акцизу і ПДВ.

Довідка УНІАН. Основним акціонером групи компаній «Газ Україна 2009» є Сергій Курченко, який здобув широку популярність у ЗМІ у зв'язку з придбанням наприкінці 2012 року в харківського бізнесмена Олександра Ярославського футбольного клубу «Металіст» за 300 млн дол.

Група компаній «Газ Україна 2009», яка наприкінці лютого 2013 року заявила про консолідацію своїх активів під новим брендом «Східно-європейська паливно-енергетична компанія» (СЄПЕК), у березні 2013 року купила в найбільшої приватної російської нафтової компанії «ЛУКОЙЛ» 99,6% акцій Одеського нафтопереробного заводу.

За інформацією, розміщеною на офіційному сайті ФК «Металіст», зараз група компаній «Газ Україна 2009» включає структури, що займаються торгівлею природним і скрапленим газом, нафтопродуктами, банківською діяльністю, біржовою торгівлею, будівництвом та іншими напрямками. Річний оборот групи становить близько 10 млрд доларів.