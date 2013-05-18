МВФ вимагає підвищити тарифи на газ для українців на 40%

Однією з ключових умов для отримання Україною фінансової допомоги Міжнародного валютного фонду є підвищення тарифів на газ для населення на 40%.

Про це йдеться в проекті Меморандуму про економічну і фінансову політику між Україною і МВФ, текст якого є у розпорядженні ZN.UA.

Підвищення тарифів - це один з ключових елементів оздоровлення державних фінансів, стан яких експерти МВФ оцінюють з урахуванням і фінансового становища НАК "Нафтогаз України" (а також обсягів держгарантій, які пропонується обмежити 8 млрд грн).

Розробка графіка підвищення тарифів (як і затвердження програми підвищення ефективності використання енергоресурсів з метою підвищення ефективності житлового, комунального і державного секторів) для ліквідації збитків "Нафтогазу" передбачається як попередня умова підписання угоди.

У документі зазначено, що в результаті цих та ряду інших заходів, а також нарощування внутрішнього газодобування дефіцит НАКу повинен скоротитися до 0,5% ВВП вже в 2014 р.

Втім, зазначає видання, для малоімущих верств населення є і хороша новина: однією з умов програми є вдосконалення адресності програм соціальної допомоги відповідно до рекомендацій МВФ. При цьому для часткової компенсації підвищення тарифів передбачається виділення субсидій для найбідніших домогосподарств на 2,3 млрд грн. А ось прямі субсидії з бюджету для комуненерго (на 4,4 млрд грн) мають бути ліквідовані.

Як повідомляв УНІАН, 11 травня міністр фінансів України Юрій Колобов заявив, що Україна сподівається найближчим часом підписати нову угоду з Міжнародним валютним фондом про надання кредиту на суму 15 млрд доларів.

"Позиція обох сторін полягає в тому, що переговори пройшли дуже плідно, і в найближчому майбутньому обидві сторони зацікавлені підписати цю угоду", - зазначив Колобов.

За його словами, Україна з МВФ шукають спеціальні моделі для відновлення кредитування.

«Я думаю, найближчим часом ми знайдемо цю модель, яка підійде для обох сторін», - підкреслив Колобов.

Нагадаємо, Україна веде переговори з МВФ щодо можливого підписання кредитної угоди за програмою "стенд-бай" обсягом близько 15,4 млрд доларів.