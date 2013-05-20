Генасамблея ООН з ініціативи Туркменістану прийняла резолюцію про транзит енергоносіїв

Генасамблея ООН за пропозицією Туркменістану на пленарному засіданні 67-ї сесії прийняла резолюцію щодо стабільного транзиту енергоносіїв, спрямовану на розвиток міжнародного співробітництва у плані забезпечення надійного транспортування енергоносіїв на міжнародні ринки.

Як повідомляє Державна інформаційна служба Туркменістану, резолюція була прийнята за одностайної підтримки держав-членів ООН.

Понад 70 країн виступили співавторами цього документа.

Водночас Туркменістан як один з великих постачальників енергоресурсів, що володіє величезними запасами вуглеводневих ресурсів, послідовно виступає за створення стабільних і надійних систем міжнародних енергопоставок, розробку схем і моделей взаємодії на глобальних енергетичних ринках, які відповідали б сучасним реаліям, йдеться в повідомленні.

"Ця резолюція, ініційована Президентом Туркменістану Гурбангули Бердимухамедовим, по суті, заклала основи для створення та функціонування Міжнародної експертної групи ООН, головною метою якої стане розробка нового міжнародно-правового механізму щодо забезпечення глобальної енергобезпеки", - повідомляє Державна інформаційна служба Туркменістану, наголошуючи, що під час презентації резолюції на засіданні Генасамблеї ООН підкреслювалося, що забезпечення універсального доступу до енергетики є основою для створення робочих місць, забезпечення безпеки, контролю за зміною клімату, продовольчого забезпечення, і, нарешті, для зміцнення економік держав. А забезпеченням доступу до базових енергоресурсів є ефективне і надійне транспортування енергії між країнами, регіонами та континентами.

Підкреслюючи зростаючу роль транспортних вузлів у забезпеченні стабільних поставок енергоносіїв на міжнародні ринки, делегати Генасамблеї відзначили, що цілі резолюції співзвучні з ініціативою генерального секретаря ООН «Стійка енергетика для всіх», йдеться в повідомленні.

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