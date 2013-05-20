Нафта торгується різноспрямовано на побоюваннях загострення ситуації на Близькому Сході

На світових торгах у понеділок, 20 травня, ціни на нафту змінилися різноспрямовано на фоні побоювань загострення ситуації на Близькому Сході.

Зокрема, ціна червневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent Crude Oil зросла на 0,02% - до 104,66 долара за барель.

Вартість червневих ф'ючерсів на легку нафту марки WTI знизилася на 0,02% - до 96 доларів за барель.

Учасники торгів побоюються, що бойові дії в Сирії перейдуть до Іраку і спричинять перебої у поставках нафти, передає Bloomberg.

Також не залишилася непоміченою інформація з Саудівської Аравії, найбільшого виробника нафти серед країн ОПЕК. У звіті Спільної ініціативи з нафтової статистики сказано, що обсяг виробництва сировини державою знизився на 30 тисяч барелів - до 7,42 мільйона барелів на день.