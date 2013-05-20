Росія не обговорює можливість поділу "Газпрому" на видобувну та постачальну компанії

Уряд Росії не обговорює можливість поділу "Газпрому" на видобувну та транспортну компанії, передає ПРАЙМ з посиланням на інтерв'ю "Російській газеті" віце-прем'єра РФ Аркадія Дворковича.

"Такі плани не розглядаються. Головне на цьому етапі - зрозумілі для всіх правила доступу до газотранспортної інфраструктури та фінансова прозорість всередині самого "Газпрому" під час здійснення різних видів діяльності, чітке розуміння, які витрати пов'язані з газотранспортною інфраструктурою", - сказав він.

На питання, чи достатня прозорість "Газпрому", Дворкович відповів, що для керівництва компанії вона, можливо, і достатня, але, наприклад, в Міністерстві енергетики такого розуміння немає. "А це означає, що вона недостатня", - підсумував віце-прем'єр.

Як повідомляв УНІАН, Третій енергопакет ЄС, який був схвалений в 2009 році, вимагає розділення вертикально-інтегрованих енергетичних компаній на видобувні і ті, що поставляють енергоносії. Він викликає незадоволення з боку Росії. РФ пропонує Європейському Союзу виключити газопроводи в обхід України - «Північний потік» і «Південний потік» - із зони дії норм Третього енергетичного пакету. Українська влада зобов'язалася впровадити положення Третього енергетичного пакету до 2015 року. Проти цього виступає Російська Федерація, яка поставляє через Україну до 80% свого газового імпорту до Євросоюзу.

Що стосується прозорості роботи "Газпрому, то в Росії почалася перша за п'ять років перевірка діяльності компанії. Президент РФ Володимир Путін закликав покарати корупціонерів, якщо вони є в «Газпромі». Він сказав, що знає про такі підозри, і кілька разів давав доручення правоохоронним органам.

Нагадаємо,чистий прибуток ВАТ "Газпром" за російськими стандартами бухгалтерського обліку (РСБО) в січні-березні зменшився на 34% порівняно з аналогічним періодом минулого року і становив 191,382 мільярда рублів, або 6,4 млрд дол. (31,4 руб. - 1 долар США).