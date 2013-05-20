Балтійські країни не домоглися зниження ціни на газ після приватизації нацкомпаній - експерт

Уряди Естонії, Латвії та Литви не домоглися зниження цін на російський газ і нічого не виграли від приватизації своїх національних газових компаній із залученням росіян і європейців.

Як повідомляє "Дзеркало тижня", на це звертає увагу керівник енергопроектів Центру "НОМОС" Михайло Гончар, коментуючи "приватизаційні" плани Кабінету Міністрів щодо НАК "Нафтогазу України" і ГТС.

Згідно з повідомленням, "Газпром" лише трохи знизив ціни на газ для них після того, як у цих країнах національні газові компанії були приватизовані із залученням до складу акціонерів росіян і лояльних до них європейців.

Водночас якщо порівняти ціни, за якими "Газпром" реалізує природний газ до цих країн, то вони, за даними EEGAS (США), не дуже відрізняються від українських і вищі, ніж для Німеччини, зазначає видання.

Як повідомляв УНІАН, перший віце-прем'єр-міністр України Сергій Арбузов сподівається, що Верховна Рада ухвалить поданий урядом законопроект, яким фактично скасовується заборона на оренду газотранспортної системи.

Читайте також:

Оренда ГТС: "приманка" для Росії та ЄС чи крок до розвалу країни