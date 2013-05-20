У «ДТЕК Дніпроенерго» призначено виконувача обов'язків гендиректора

Виконувачем обов'язків генерального директора однієї з найбільших в Україні енергопостачальних компаній «ДТЕК Дніпроенерго» призначено керівника департаменту ДТЕК із взаємодії з профспілковими організаціями та регіональною владою Олексія Магду.

Про це йдеться в повідомленні підприємства в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР).

Згідно з повідомленням, на відповідній посаді Магда змінив Юрія Магеру, якого наглядова рада "ДТЕК Дніпроенерго" звільнила з посади генерального директора компанії 17 травня за власним бажанням.

Як повідомляв УНІАН, компанія "ДТЕК Дніпроенерго" у 2012 році отримала чистий прибуток за міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ) в розмірі 938,851 млн грн.

Довідка УНІАН. «ДТЕК Дніпроенерго» (Запоріжжя) - одна з найбільших енергогенеруючих компаній України. Власником 72,9% акцій є ДТЕК, 25% +1 акція - НАК «Енергетична компанія України», інші акції належать міноритарним акціонерам.

До складу «ДТЕК Дніпроенерго» входять три ТЕС - Запорізька, Криворізька і Придніпровська - загальною встановленою потужністю 8185 МВт, що становить 26,1% загальної встановленої потужності теплових електростанцій України.

ДТЕК створений у 2005 році для управління енергетичними активами групи «Систем кепітал менеджмент» (СКМ, Донецьк) Ріната Ахметова. Корпорації делеговані функції зі стратегічного управління підприємствами групи, що становлять вертикально інтегрований ланцюжок з видобутку і збагачення вугілля, виробництва та реалізації електроенергії.