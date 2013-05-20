"Регіонали" пропонують не розглядати цього тижня у ВР питання реформування "Нафтогазу"

Голова фракції Партії регіонів Олександр Єфремов запропонував не включати до порядку пленарних засідань Верховної Ради цього тижня проект закону про реформування НАК "Нафтогаз України".

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на Погоджувальній раді.

За словами Єфремова, "це питання, передусім, глобально-політичне, воно має велике звучання в суспільстві, і для того, щоб ставити це питання, необхідно, щоб уряд його доопрацював до такого рівня, коли б представники всіх політичних сил, що знаходяться в парламенті, розуміли, що відбувається, куди рухається ситуація, і, кінець кінцем, щоб ми прийшли до узгодженого дії".

"Тому що просто так, не пояснюючи чітко позицію законопроекту, провести його в парламенті буде дуже проблематично", - підкреслив Єфремов.

Як повідомляв УНІАН, у Верховній Раді 26 квітня зареєстровано законопроект Кабінету Міністрів про приватизацію НАК «Нафтогаз України» та її дочірніх структур (№2937 26 квітня 2013 року).

На початку 2013 року Президент України Віктор Янукович заявляв, що НАК «Нафтогаз України» найближчим часом буде розділена на кілька підприємств.

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» - найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають понад 97% газу і нафти в країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.

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