У трьох районах Харкова на кілька днів відключать газ

«Харківміськгаз» у зв'язку з ремонтом газопроводу середнього тиску на кілька днів припинить подачу газу мешканцям трьох районів міста Харкова.

Як повідомили УНІАН у ПАТ «Харківміськгаз», газ буде відключено о 9:00 21 травня.

Зокрема постачання газу буде припинено в Червонозаводському районі: на пр. Гагаріна - від залізничного моста біля м'ясокомбінату до магазина «Епіцентр», включаючи Верещаковку, Качанівку, Основу і район вул. Одеської.

У Комінтернівському районі газ відключать на пр. Гагаріна - від залізничного моста біля м'ясокомбінату до аеропорту, на пр. 50-річчя СРСР - від пр. Гагаріна до вул. Дизельної (непарна сторона), включаючи Качанівку, сел. ім. Герцена, район вул. Зернової, пр. Героїв Сталінграду і аеропорту.

У Фрунзенському районі відключення буде уздовж пр. 50-річчя СРСР - від вул. Олімпійської до вул. Танкопія (парний бік), від вул. Ковтуна до вул. Дизельної (непарна сторона).

Пуск газу проводитиметься після проведення ремонтних робіт з 23 по 28 травня.