Нафта дорожчає на очікуваннях статданих про запаси сировини в США

На світових торгах у вівторок, 21 травня, ціни на нафту ростуть в очікуванні публікації статданих про запаси палива в США.

Зокрема, ціна червневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent Crude вже зросла на 0,34% - до 105 доларів за барель.

Вартість червневих ф'ючерсів на легку нафту марки WTI піднялася на 0,99% - до 96,98 долара за барель.

Пізніше у вівторок, 21 травня, будуть оприлюднені дані Американського інституту нафти про запаси "чорного золота" на оптових складах США. Аналітики очікують зниження показника, передає Bloomberg.

У середу, 22 травня, свою оцінку представить Міненерго США.

З наближенням сезону активного використання транспортних засобів комерсанти сподіваються на зростання споживання бензину і обсягів переробки нафти.