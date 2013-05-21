Через негоду в дев'яти областях України знеструмлено 468 населених пунктів

Увечері 20 травня та в ніч на 21 травня внаслідок несприятливих погодних умов (сильний дощ, гроза, шквали) через спрацювання систем захисту ліній електропередач у дев’яти областях сталося знеструмлення 468 населених пунктів.

Як повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, у Тернопільській області без електропостачання залишилися 185 н.п; у Вінницькій – 84 н.п; у Рівненській – 82 н.п; у Хмельницькій – 69 н.п; у Житомирській – 19 н.п.; у Львівській – 10 н.п.; у Київській – 8 н.п.; у Волинській – 6 н.п.; в Івано-Франківській – 5 н.п.

До робіт з відновлення електропостачання населених пунктів залучено аварійні бригади обленерго.

Крім того, на Тернопільщині ввечері 20 травня внаслідок сильного дощу, грози, шквалистих поривів вітру Гайворонському, Гусятинському, Заліщицькому, Збаразькому та Лановецькому районах пошкоджені дахи окремих житлових будинків, виявлено падіння дерев на дороги.

Зокрема, у м. Копичинці Гусятинського району з даху центральної районної лікарні знесло близько 200 кв. м шиферного покриття, пошкоджено близько 850 кв. м покриття. Загальна площа даху будівлі – 1 тис. 800 кв. м.

Також 20 травня внаслідок негоди у м. Рівне, Дубенському, Корецькому та Острозькому районах пошкоджені дахи окремих житлових будинків, виявлено падіння дерев на дороги та автомобілі, а саме: у м. Острог через падіння листа шиферу з власного будинку травмовано жінку (1940 р.н.), яка від отриманих травм померла в лікарні; також у м. Острог пошкоджено шиферне покриття 6 приватних житлових будинків, у м. Корець – гуртожитку професійного училища.