Росія має бути гнучкішою на європейському ринку газу - віце-прем'єр

Росія має вести гнучкішу політику на європейському ринку газу в умовах зростаючої конкуренції для забезпечення стабільності своєї позиції на цьому ринку.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це заявив віце-прем'єр РФ Аркадій Дворкович на колегії Міненерго РФ.

«Ми повинні уважно стежити за розвитком подій і вести переговори з нашими партнерами, щоб забезпечити собі стабільне місце на європейському ринку в усіх його сегментах. Водночас газ залишається пріоритетним. Треба бути гнучкішими з точки зору поведінки на цьому ринку», - сказав Дворкович.

За його словами, останнім часом конкуренція газу на ринку істотно зросла.

«Роль довгострокових контрактів залишається дуже серйозною, але, тим не менш, спотовий ринок посідає дедалі важливіше місце і в реалізації наших довгострокових та капіталомістких проектів», - нагадав він.

Також Дворкович вважає, що стійке місце на світовому газовому ринку Росії можуть забезпечити поставки до країн Азії.

«За рахунок компенсації європейської нестабільності роботою на азіатських ринках ми можемо забезпечити собі стабільно стійке місце на світовому газовому ринку», - упевнений віце-прем'єр РФ.

Як повідомляв УНІАН, російський газовий монополіст компанія «Газпром» у 2012 році знизила видобуток газу до 488 млрд куб. м з 513 млрд в 2011 році, експорт в далеке зарубіжжя - до 138 млрд куб. м з 150 млрд. Таким чином, «Газпром» знизив видобуток в 2012 році на 4,9%, експорт - на 8%.

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