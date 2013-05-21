ДТЕК додатково викупив 100 МВт перетину для експорту електроенергії в червні

Компанія «ДТЕК Трейдинг», що входить до структури найбільшого енергохолдингу України - ДТЕК, придбала доступ до міждержавних ліній електропередачі потужністю 100 МВт за напрямами в Словаччину, Угорщину і Румунію для експорту електроенергії в червні.

Про це УНІАН повідомили в НЕК «Укренерго» з посиланням на підсумки місячного аукціону, проведеного компанією у понеділок, 20 травня.

Згідно з повідомленням, «ДТЕК Трейдинг» придбало один лот загальною потужністю 100 МВт з доступу до пропускної спроможності до Словаччини, Угорщини і Румунії за стартовою ціною 1 тис. грн.

Як повідомляв УНІАН, Національна енергетична компанія «Укренерго» 15 травня виставила на аукціон з експорту електроенергії доступ до пропускної спроможності міждержавного перетину потужністю 3,1 ГВт.

Компанія «Східенерго», що входить до структури найбільшого енергохолдингу України ДТЕК, придбала доступ до міждержавних ліній електропередачі потужністю 750 МВт за напрямами в Молдову і Білорусь для експорту електроенергії в червні.

Довідка УНІАН. З 2010 року Україна перейшла на нову модель організації експортних поставок електроенергії, згідно з якою учасники ринку купують на аукціонах в оператора магістральних мереж НЕК «Укренерго» доступ до транскордонних ЛЕП, якими здійснюється експорт.

НЕК «Укренерго» здійснює експлуатацію магістральних і міждержавних ліній електропередачі, а також централізовану диспетчеризацію Об'єднаної енергосистеми країни. НЕК є державним підприємством, перебуває в підпорядкуванні Міністерства енергетики та вугільної промисловості.