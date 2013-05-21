Україна і США вийшли на фінальний етап програми з утилізації ракетного палива

Павлоград. Практична реалізація спільної українсько-американської програми з утилізації твердого ракетного палива та ракет РС-22 вийшла на фінальний етап.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Президент сказав сьогодні під час відкриття Об’єкту утилізації порожніх корпусів ракетних двигунів на базі ДП «НВО «Павлоградський хімічний завод».

Введення в експлуатацію Об’єкта утилізації порожніх корпусів ракетних двигунів дозволить екологічно безпечним методом ліквідувати всі корпуси ракетних двигунів від міжконтинентальних балістичних ракет РС-22, виготовлених з композиційного матеріалу. Також будуть ліквідовані відходи, що утворюються у процесі утилізації ракетного палива, і таким чином остаточно завершено процес утилізації відповідно до прийнятих Україною міжнародних зобов’язань.

Довідка УНІАН. Будівництво Об’єкту здійснюється в межах спільного українсько-американського проекту. Фінансування будівництва передбачене за принципом 90% - за рахунок коштів американської сторони і 10% – за рахунок коштів державного бюджету України в межах Програми утилізації твердого ракетного палива МБР РС-22.

Домовленість про фінансування США програми утилізації корпусів міжконтинентальних балістичних ракет була досягнута під час зустрічі Януковича з Президентом США Бараком Обамою у квітні 2010 року під час Вашингтонського саміту з ядерної безпеки.

Згідно з досягнутими домовленостями, США виділяють близько 20 млн доларів на спільну українсько-американську програму з утилізації корпусів ракет РС-22 на Павлоградському хімзаводі.

Обладнання та технологічні процеси, передбачені на Об’єкті, також дають можливість безпечно утилізувати протипіхотні міни з касетних боєприпасів, ліквідація яких проводиться в рамках зобов’язань України відповідно до «Оттавської конвенції», а також інші вибухонебезпечні вироби та матеріали масою до 1,5 кг.

ДП «НВО «Павлоградський хімічний завод» визначено головною організацією з розробки, виготовлення та утилізації твердого ракетного палива, а також базовою організацією з розробки, виготовлення та утилізації вибухових матеріалів, засобів спецхімії і боєприпасів в Україні.