Кабмін дозволив «Енергоринку» випустити облігації на 1,5 млрд грн

Кабінет Міністрів дозволив державному підприємству «Енергоринок», оператору оптового ринку електроенергії України, здійснити закритий випуск п'ятирічних облігацій на суму 1,5 млрд грн понад затвердженого показника кошторису на 2013 рік.

Відповідне рішення закріплене розпорядженням Кабміну № 313 від 15 травня 2013 року.

Згідно з документом, метою цього розміщення є поповнення обігових коштів компанії та фінансування поточної діяльності.

Процентна ставка - не більше 16,3% річних.

Також Кабмін рекомендував Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, встановити алгоритм розподілу коштів пропорційно заборгованості ДП "Енергоринок" перед енергогенеруючими компаніями та підприємствами за електроенергію та послуги з її передачі за чотири місяці 2013 року в рахунок погашення заборгованості 2013 року. А також враховувати при розрахунку прогнозованої оптової ринкової ціни на електроенергію суми коштів, необхідних для компенсації підприємству витрат, пов'язаних з випуском, обслуговуванням і погашенням облігацій.

Як раніше повідомляв УНІАН, 15 травня після засідання Кабінету Міністрів міністр енергетики та вугільної промисловості Едуард Ставицький повідомив, про відкриття кредитної лінії в 1,5 млрд грн для своєчасних розрахунків держпідприємства «Енергоринок» за спожиту енергію.

«Енергоринок» за січень-квітень 2013 року збільшив заборгованість перед НАЕК «Енергоатом», що є оператором всіх діючих атомних станцій України, на 2,3% - до 6,056 млрд грн з 5,919 млрд грн за аналогічний період 2012 року.

Державне підприємство "Енергоринок" виконує роль оптового постачальника електричної енергії, розпорядника системи розрахунків оптового ринку електричної енергії України.