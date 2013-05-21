«Газпром» досі не визначився з вартістю морської частини «Південного потоку»

Москва. У російському «Газпромі» досі не визначилися з остаточною вартістю морської частини газопроводу «Південний потік», який планується прокласти по дну Чорного моря в обхід України.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це сьогодні на прес-конференції в Москві сказав заступник голови компанії Віталій Маркелов.

«Наразі триває підготовча робота. Вчора, наприклад, радилися з трубниками щодо поставки труб під підводну і наземну частини. Зараз знову відбудеться нарада щодо стану реалізації проекту», - сказав Маркелов, відповідаючи на запитання про вартість морської ділянки газопроводу.

До того ж він нагадав, що компанія приступила до реалізації «Південного коридору», який складається з газопроводів і компресорних станцій на території Росії і якими газ поставлятимуть безпосередньо до «Південного потоку».

За його словами, «Південний коридор» складається зі свого боку із західного і східного коридорів.

«На сьогодні ми працюємо по східному коридору – він становить близько 880 км. Вже зварено близько 230 км лінійної частини магістрального газопроводу. Все йде відповідно до плану. До західного коридору приступимо дещо пізніше», - сказав заступник голови «Газпрому».

До того ж він висловив сподівання, що попит на російський газ підвищуватиметься в Європі і Росії.

«Ми можемо в рік видобувати близько 600 мільярдів кубометрів. План з видобутку визначає ринок», - сказав Маркелов.

«Газпром» у 2012 році видобув 487 млрд куб. м газу, план з видобутку на 2013 рік становить 495,7 мільярда кубометрів.

Як повідомляв УНІАН, 29 січня п.р. «Газпром» розкрив сумарні витрати на будівництво експортної трансчорноморської магістралі «Південний потік».

Спочатку «Газпром» оцінював витрати на будівництво морського і трансбалканської ділянок трубопроводу в 16 млрд євро, не виключаючи, що витрати можуть збільшитися, збільшуючи і без того критикований аналітиками за надмірну роздутість бюджет концерну.

В опублікованій на сайті компанії довідці про довгострокову інвестпрограму йдеться, що компанії доведеться витратити ще 509,585 млрд рублів (12,6 млрд євро) до 2017 року на газопроводи по території РФ, щоб підключити "Південний потік" до північних родовищ вуглеводнів.

Отже, загальний бюджет амбітного проекту сягатиме 29 млрд євро, перевищуючи очікування аналітиків, які оцінювали його на рівні 24-25 млрд євро. Частина витрат на морській і трансбалканській ділянках магістралі візьмуть на себе партнери «Газпрому».

Довідка УНІАН. З метою диверсифікації маршрутів експортних поставок природного газу ВАТ «Газпром» реалізує проект будівництва газопроводу в обхід території України через акваторію Чорного моря до країн Південної і Центральної Європи — «Південний потік», спорудження якого розпочалося в грудні минулого року.

Проект будівництва газотранспортної системи (ГТС) «Південний коридор» реалізується групою «Газпром» з метою забезпечення ряду регіонів Центральної і Південної Росії додатковими обсягами природного газу для розвитку промисловості, комунального господарства, розширення газифікації, а також для забезпечення подачі газу в «Південний потік».

Проект реалізується на території восьми суб'єктів РФ: Нижньогородської області, Республіки Мордовія, Пензенської, Саратовської, Волгоградської, Воронізької, Ростовської областей і Краснодарського краю.

Загальна протяжність траси газотранспортної системи становитиме 2506,2 км. У рамках реалізації проекту передбачається будівництво 10 КС загальною потужністю 1516 МВт. Пропускна спроможність системи газопроводів «Південний коридор» становитиме 63 млрд куб. м газу на рік. Проект планується реалізувати до кінця 2017 року.