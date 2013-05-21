Україна в квітні скоротила імпорт нафти в 2,5 разу

Україна в квітні 2013 року скоротила імпорт нафти (у грошовому виразі) порівняно з березнем у 2,5 разу - до 12,862 млн дол. з 31,637 млн дол.

Про це повідомляється на сайті Державної митної служби України.

Згідно з повідомленням, всього за перші чотири місяці 2013 року, Україна імпортувала нафти на суму 128,238 млн дол.

Імпорт сирої нафти за чотири місяці 2013 року здійснювався виключно з Казахстану.

Як повідомляв УНІАН, Україна в січні-березні 2013 року скоротила імпорт нафти (у грошовому виразі) порівняно з аналогічним періодом 2012 року в 6 разів - до 115,376 млн дол. з 682,698 млн дол.

Казахстан підвищив ставку експортного мита (ЕТМ) на сиру нафту на 50% - до 60 доларів за тонну.

Україна пропонує Казахстану свої нафтопроводи, зокрема «Одеса-Броди» і «Дружба», для транзиту нафти в країни ЄС, а також зацікавлена ​​в поставках казахстанської нафти на вітчизняні нафтопереробні заводи.

За словами міністра енергетики та вугільної промисловості Едуарда Ставицького, Україна планує до кінця поточного року вийти на обсяг нафтопереробки до 1 млн тонн на місяць.