Україна в січні-квітні імпортувала газу на 4,156 млрд дол.

Україна в січні-квітні 2013 року імпортувала газ у грошовому виразі на загальну суму 4,156 млрд дол., повідомляє Державна митна служба України.

Держмитслужба не приводить порівняльних даних за аналогічний період 2012 року.

Згідно з наданими даними, зокрема імпорт газу в грошовому виразі з Росії за 4 місяці 2013 року становив 4,037 млрд дол., з Німеччини - 58 млн дол., з Білорусі - 38 млн дол., з інших країн - 21 млн дол.

Як повідомляв УНІАН, за даними Державної служби статистики, Україна в січні-березні 2013 року знизила імпорт газу (у грошовому виразі) порівняно з аналогічним періодом 2012 року на 17% - до 2,965 млрд дол. У березні Україна імпортувала природного газу на 987,338 млн дол., що на 1,2% менше березня 2012 року. У лютому «Нафтогаз України» істотно скоротив закупівлю газу в Російській Федерації, внаслідок чого розмір оплати за газ істотно скоротився до 162 млн дол., тоді як у лютому 2012 року НАК заплатив «Газпрому» 1,3 млрд дол. У березні поточного року «Нафтогаз» продовжив скорочувати закупівлі газу в Росії через невирішеність питання про зниження ціни на газ. За словами міністра енергетики та вугільної промисловості України Едуарда Ставицького, "Нафтогаз України" не купував російський газ у квітні.

17 квітня міністр енергетики та вугільної промисловості Едуард Ставицький заявив, що постачання газу в Україну з Росії та Європи на сьогодні здійснюють комерційні компанії, які закуповують паливо у суб'єктів господарювання, зокрема виробників. За словами міністра, в березні «Нафтогаз» закупив всього 200 млн кубометрів газу для здійснення транзиту в Європу.

Компанія Ostchem Holding (Кіпр), що входить до підконтрольної бізнесменові Дмитру Фірташу групи Ostchem Group, продала в січні-березні 2013 року на українському ринку 1,5-1,7 млрд куб. м природного газу.

Україна почала купувати газ у країнах Євросоюзу з листопада 2012 року.

Торік Україна спожила майже 49 млрд кубометрів газу, 33 млрд з яких купила у Росії, від якої домагається зниження ціни палива, вважаючи її завищеною.