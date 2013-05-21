Без електропостачання залишаються 56 населених пунктів, знеструмлених через негоду

Станом на 18:00 21 травня залишаються без світла 56 населених пунктів. Протягом доби було відновлено енергопостачання у 412 населених пунктах, знеструмлених увечері 20 травня та в ніч на 21 травня внаслідок несприятливих погодних умов - сильний дощ, гроза, шквалисті пориви вітру - через спрацювання систем захисту ліній електропередач, повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Зокрема повністю відновлене енергопостачання у Житомирській, Хмельницькій, Київській та Волинській областях.

Всього було знеструмлено 468 населених пунктів, а саме у Тернопільській області – 185 населених пунктів; Вінницькій області – 84; Рівненській області – 82; Хмельницькій області – 69; Житомирській області – 19; Львівській області – 10; Київській області – 8; Волинській області – 6; Івано-Франківській області – 5 населених пунктів.

До робіт з відновлення електропостачання населених пунктів залучено аварійні бригади обленерго.