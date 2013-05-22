Статдані щодо запасів палива в США обвалили ціну нафти

На світових торгах в середу, 22 травня, ціни на нафту падають на тлі зростання запасів палива в США.

Зокрема, ціна червневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent Crude Oil вже знизилася на 1,19% - до 103,56 доларів за барель.

Вартість червневих ф'ючерсів на легку нафту марки WTI впала на 1,26% - до 95,72 долара за барель.

За даними Американського інституту нафти (API), запаси "чорного золота" на гуртових складах США за тиждень, що завершився 17 травня, зросли на 532 000 барелів. Аналітики прогнозували зниження показника, передає Bloomberg.

Запаси бензину в країні збільшилися на 3 мільйони барелів за прогнозу зниження на 300 тисяч барелів.

У середу, 22 травня, свою оцінку запасів представить Міненерго США.

Якщо міністерство підтвердить тенденцію до збільшення запасів сировини в США, то ціни на нафту продовжать падіння, прогнозують аналітики.