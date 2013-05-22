В Україні повністю відновлено електропостачання після негоди
10:07, 22 травня 2013Енергетика
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У Вінницькій, Волинській, Івано-Франківській, Житомирській, Київській, Львівській, Рівненській, Тернопільській та Хмельницькій областях повністю відновлено електропостачання 468 населених пунктів, знеструмлених у ніч на 21 травня через негоду.
Як повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, до відновлювальних робіт залучили 790 осіб та 235 одиниць техніки.
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