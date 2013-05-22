АМКУ дозволив кіпрській компанії придбати контрольний пакет акцій Одеського НПЗ
Антимонопольний комітет України дозволив кіпрській компаній Empson купити контрольний пакет акцій Одеського нафтопереробного заводу, що належав приватній російській нафтовій компанії «ЛУКОЙЛ».
Про це УНІАН повідомили у прес-службі відомства.
Також АМКУ видав дозвіл кіпрській Empson на придбання контрольного пакета акцій ТОВ «Енергія і газ України» (м. Одеса), яка також належить компанії «ЛУКОЙЛ», і експлуатує енергоблок для комбінованого вироблення електричної і теплової енергії для Одеського НПЗ.
Як раніше повідомляв УНІАН, у квітні 2013 року компанія Empson в офіційному бюлетені "Цінні папери України" повідомила про намір купити 99,58% акцій Одеського нафтопереробного заводу за 490,742 млн грн.
На початку березня 2013 року компанія «ЛУКОЙЛ» погодилася продати українській групі «Східно-європейська паливно-енергетична компанія» (ВЕТЕК) 99,6% акцій Одеського нафтопереробного заводу.
Операцію планується закрити до 1 червня 2013 року після виконання сторонами низки попередніх умов.
Одеський нафтопереробний завод (м. Одеса), який з жовтня 2010 року зупинив роботу з ініціативи власника - компанії «ЛУКОЙЛ», здатний щорічно переробляти 2,8 млн тонн нафти. Завод належить «ЛУКОЙЛ» з 2000 року.
Східно-Європейська паливно-енергетична компанія (ВЕТЕК) об'єднує енергетичні активи бізнесмена Сергія Курченко. До неї входять структури, які здійснюють реалізацію скрапленого газу, нафтопродуктів, природного газу, мережі АЗС та АГНКС та інші профільні активи в Україні та ряді інших країн.