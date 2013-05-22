Готується проект модернізації теплопостачання Донецької області за 31 млн євро

Міністерство регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства України разом з Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) готується до впровадження під державні гарантії проекту «Модернізація теплопостачання в Донецькій області» загальною вартістю 31 млн євро, повідомляється на сайті Мінрегіону.

«Метою проекту є забезпечення зниження споживання енергоресурсів до 30% за рахунок впровадження енергозберігаючих заходів, оптимізація витрат з метою зниження собівартості теплової енергії та підвищення рентабельності котельних і підприємства в цілому», - цитує прес-служба заступника міністра регіонального розвитку, будівництва і ЖКГ – голова апарату Григорія Семчука.

Він уточнив, що до участі в проекті відібрано 15 міст Донецької області: Краматорськ, Дружківка, Дзержинськ, Єнакієве, Слов'янськ, Шахтарськ, Ясинувата, Волноваха, Дебальцеве, Димитрів, Кіровске, Жданівка, Червоний Лиман, Торез і Новоазовськ.

Семчук також додав, що відповідну проектну пропозицію вже подано на розгляд Міністерства економічного розвитку і торгівлі.

Як повідомляв УНІАН, у Донецькій області розроблено 46 проектів модернізації систем теплопостачання вартістю майже 1 млрд грн.

У Донецькій області теплову енергію для споживачів наразі виробляють 1995 котелень, з яких 61% працюють на природному газі і 39%, - на альтернативних видах палива.