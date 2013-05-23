Статдані зі США та Китаю обвалили ціну нафти більш ніж на 2%

На світових торгах у четвер, 23 травня, ціни на нафту падають на фоні даних щодо запасів палива у США і ділової активності в промисловості КНР - другого найбільшого споживача "чорного золота" у світі.

Зокрема, ціна червневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent Crude Oil вже знизилася на 1,8% - до 102,07 долара за барель.

Вартість червневих ф'ючерсів на легку нафту марки WTI скоротилася на 2,64% - до 93,70 долара за барель.

Міністерство енергетики США ввечері 22 травня повідомило, що запаси нафти на оптових складах країни за тиждень, що завершився 17 травня, зменшилися на 0,3 мільйона барелів, або на 0,1% - до 394,6 мільйона барелів. Аналітики прогнозували вищий показник.

Крім того, загальні запаси бензину збільшилися на 3 мільйони барелів, або на 1,4%, і становили 220,7 мільйона барелів, передає Bloomberg.

Водночас побоювання інвесторів щодо зниження попиту на сировину посилили дані з ділової активності в промисловості Китаю. За оцінкою HSBC, у травні показник знизився до 49,6 пункта. Експерти також прогнозували збереження індексу на квітневому рівні в 50,4 пункта.