Лідери ЄС визначили пріоритети в енергетиці. Основний - безпека поставок за доступними цінами

Брюссель. Лідери Європейського Союзу визначили 4 пріоритети в енергетиці: єдиний ринок, інвестиції, диверсифікація та ефективність.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться у висновках, схвалених на засіданні Європейської Ради.

“Енергетична політика ЄС має забезпечити безпеку поставок для домогосподарств і компаній за доступними та конкурентними цінами безпечно та стабільно. Це надзвичайно важливо для європейської конкурентноздатності у світлі зростаючого попиту на енергетику від найбільших економік та високих цін на енергоресурси”, - написано у схваленому документі.

Лідери ЄС наголосили на важливості до 2014 року завершити втілення в національні законодавства положень Третього енергетичного пакету ЄС, а до 2016 року – побудову необхідних об’єднувальних транспортних енергетичних мереж для створення повноцінного єдиного енергетичного ринку ЄС.

У висновках зазначається, що для цього необхідні інвестиції, які потребують створення в ЄС передбачуваного бізнес-клімату. Для цього, як вказується у висновках, потрібно вже до осені затвердити перелік інфраструктурних об’єктів, які мають бути побудовані в Європі і є об’єктами загальноєвропейського інтересу.

Третій пріоритет – диверсифікація джерел постачання енерегоресурсів, у тому числі, за рахунок подальшого розвитку енергетики з відновлювальних джерел.

У своїх висновках лідери ЄС також наголосили на важливості продовження роботи з підвищення енергоефективності, в чому, на їхню думку, є ще надзвичайно потужний потенціал.

Довідка УНІАН. Третій енергопакет ЄС, який був схвалений в 2009 році, вимагає розділення вертикально-інтегрованих енергетичних компаній на видобувні і компанії, що поставляють енергоносії. Він викликає незадоволення з боку Росії. РФ пропонує Європейському Союзу виключити газопроводи в обхід України - «Північний потік» і «Південний потік» - із зони дії норм Третього енергетичного пакету. Українська влада зобов'язалися впровадити положення Третього енергетичного пакету до 2015 року. Проти цього виступає Російська Федерація, яка поставляє через Україну до 80% свого газового імпорту до Євросоюзу.

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