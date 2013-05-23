Четвертий енергоблок Запорізької АЕС підключено до мережі

На Запорізькій атомній електростанції у четвер, 23 травня, підключено до енергомережі четвертий енергоблок, розпочато навантаження згідно з диспетчерським графіком, повідомляє прес-служба НАЕК "Енергоатом".

За повідомленням, наразі на Запорізькій АЕС у роботі перебувають 6 енергоблоків. Сумарна потужність становить 4900 МВт.

«24 травня о 0 год. 0 хв. планується виведення енергоблока №6 Запорізької АЕС на плановий капітальний ремонт тривалістю 91 доба», - сказано в повідомленні.

Також повідомляється, що 22 травня атомними станціями вироблено 223,78 млн кВт/год електроенергії.

23 травня на атомних станціях України в роботі 12 з 15 енергоблоків.

На енергоблоці №1 Південно-Української АЕС 80-а доба капітального планового ремонту.

На енергоблоці №4 Рівненської АЕС 40-а доба середнього планового ремонту.

Енергоблок №2 Рівненської АЕС з 19 по 31 травня перебуває в «гарячому» резерві.

Диспетчерські графіки генерації становлять: для Запорізької АЕС - 4 800 МВт, Рівненської АЕС - 1 235 МВт, Південно-Української АЕС - 1585 МВт, Хмельницької АЕС - 1 980 МВт.

Як повідомляв УНІАН, 4 квітня енергоблок №4 Запорізької АЕС був відключений від мережі для проведення середнього планового ремонту.

Запорізька АЕС - найбільший енергетичний об'єкт в Україні та Європі з встановленою потужністю 6 000 МВт. На ЗАЕС експлуатуються 6 енергоблоків потужністю 1 млн кВт кожен. Перший енергоблок ввели в експлуатацію в 1984 році, другий - у 1985 р., третій - у 1986 р., четвертий - у 1987 р., п'ятий - у 1989 р., шостий - у 1995 році. Починаючи з 1984 року внесок Запорізької АЕС в енергетику країни зріс з 2 до 22%.

Останніми роками станція генерує близько 50% всієї електроенергії, виробленої атомними станціями України, і більше 22% від загального виробітку електроенергії в країні.

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