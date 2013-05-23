Агрохолдинг KSG Agro запустить виробництво пелет у Кривому Розі

Великий український виробник аграрної продукції холдинг KSG Agro планує в серпня 2013 року запустити у Кривому Розі завод з виробництва паливних пелет потужністю 60 тис. тонн на рік, загальна сума інвестицій в який становитиме 3,5 млн євро, повідомив заступник генерального директора агрохолдингу Анатолій Скряга.

Як передає кореспондент УНІАН, виступаючи на форумі з питань біоенергетики, Скнара сказав: «Сьогодні наша фабрика будується в Кривому Розі потужністю 60 тис. тонн. У серпні місяці вона вводиться в експлуатацію».

Представник агрохолдингу повідомив, що фабрика будується за польським проектом компанії Polish Energy Partners, перевага якого у відсутності дорогої сушки при виробництві пелет.

«Ми знайшли польський завод, технологія якого дозволяє виробляти пелету без сушіння. Ми уклали з поляками ліцензійну угоду, купили технологію разом з будівельною документацією і так далі», - відповів Скряга на запитання журналістів.

Завод у Кривому Розі не буде єдиним в Україні для KSG Agro. Заступник гендиректора повідомив, що таких заводів буде три. Другий будується в Криму (смт. Багерове, Ленінський район), а третій - у Дніпропетровській області (смт. Покровське).

«Ми щороку запускатимемо по заводу. Усього їх в Україні буде три», - сказав Скряга.

Як сировину для виробництва пелет KSG Agro використовує солому зернових культур і залишки кукурудзи і соняшнику.

«Уся ефективність програми полягає в тому, що паралельно розвитку інфраструктури з виробництва біопалива ми розвиваємо інфраструктуру щодо його використання», - сказав Скряга.

Заступник гендиректора холдингу додав, що раніше близько 90% пелет, вироблених холдингом, поставлялися на польські електростанції, на сьогодні 90% продукції реалізується на українському ринку або використовується для власних потреб.

Довідка УНІАН. KSG Agro, головні активи якої розташовані в Дніпропетровській області, дебютувала на Варшавській фондовій біржі в травні 2011 року.

KSG Agro - вертикально інтегрована компанія, що працює практично у всіх сегментах агроринку, включаючи виробництво, зберігання, переробку і продаж сільськогосподарської продукції.

Агрохолдинг KSG Agro у 2012 році скоротив чистий прибуток на 57,5% порівняно з 2011 роком - до 11,7 млн ​​дол.

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