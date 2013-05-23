Кабмін затвердив баланс газу на 2013 рік

Кабінет Міністрів України затвердив прогнозний баланс надходження і розподілу природного газу в Україні на 2013 рік з обсягом його імпорту 27,3 млрд куб. м.

Відповідне рішення закріплене в розпорядженні Кабміну № 327 від 29 квітня 2013 року, яке розміщено на урядовому сайті в четвер, 23 травня.

Згідно з документом, надходження газу в поточному році від російського газового монополіста компанії "Газпром" становитимуть 18 млрд куб. м, від компанії Ostchem, яку контролює український бізнесмен Дмитро Фірташ, – 8 млрд куб. м, від німецького газового трейдера RWE Supply & Trading – 1,3 млрд куб. м.

Також у документі зазначається, що в 2013 році видобуток природного газу запланований в обсязі 22,049 млрд куб. м. Загальний баланс газу на 2013 рік становить 60,06 млрд куб м.

Як повідомляв УНІАН, за словами міністра енергетики і вугільної промисловості Едуарда Ставицького, Україна планує в 2013 році здійснити імпорт природного газу в обсязі 30-32,5 млрд кубометрів.

За підсумками 2012 року Україна скоротила імпорт газу порівняно з 2011 роком на 26,5% - до 32,939 млрд куб. м.