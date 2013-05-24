Нафта продовжує дешевшати на тлі зниження попиту на паливо

На світових торгах у п'ятницю, 24 травня, ціни на нафту продовжили падіння на тлі зниження попиту на паливо.

Зокрема, ціна червневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent Crude Oil вже знизилася на 0,33% - до 102,26 долара за барель.

Вартість червневих ф'ючерсів на легку нафту марки WTI впала на 0,50% - до 93,81 долара за барель.

Як відзначають експерти, настрої на ринку залишаються песимістичними. Зростання попиту на нафту досить скромне. Статистика зі США, опублікована на поточному тижні, дещо розчарувала учасників торгів. Дані зафіксували зростання запасів бензину в країні напередодні початку літнього автомобільного сезону, протягом якого, як прогнозується, бензину в США буде й так достатньо, передає Bloomberg.

Як повідомляв УНІАН, 23 травня ціни на нафту впали на 2% на тлі даних щодо запасів палива в США і скорочення ділової активності в промисловості КНР - другого найбільшого споживача "чорного золота" у світі.