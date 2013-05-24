Fortum побудує в Фінляндії перший у світі завод з виробництва нафти з деревної щепи

Fortum побудує у Фінляндії (м.Йоенсуу) перший у світі завод з виробництва піролітичною нафти з деревної щепи, який буде введено в експлуатацію до кінця 2013 року. Його потужність становитиме 50 тисяч тонн на рік, повідомив РІА "Новости" директор регіонального відділення енергетичної компанії Fortum Тімо Партанен.

"Компанія будує перший у світі завод з виробництва піролітичною нафти при теплостанції в Йоенсуу. Завод буде введений в дію наприкінці 2013 року і забезпечить вихід до 50 тисяч тонн біонафти на рік, яку компанія продаватиме новим клієнтам", - сказав Партанен.

За його словами, інвестиції Fortum у проект становили 30 млн євро, крім того Міністерство зайнятості та економіки Фінляндії виділило 8,1 млн євро як підтримку інноваційного проекту.

"У цей час для вироблення енергії компанія Fortum споживає близько 300 тисяч кубометрів паливної деревини на рік. За підрахунками, для виробництва біонафти сировини буде потрібно майже вдвічі більше. У процесі піролізу біомаса переробляється до рідкого стану з метою отримання палива для вироблення енергії та використання як моторного палива", - додав Партанен.

Фінська енергетична корпорація Fortum працює на ринках скандинавських країн, Росії, Польщі та країн Балтії. ВАТ "Фортум", російському підрозділу фінської корпорації, належать виробничі активи на Уралі і в Західному Сибіру.