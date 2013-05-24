В Україні збільшилася реалізація нафтопродуктів і газу через АЗС

В Україні реалізація світлих нафтопродуктів, скрапленого газу для автомобілів через мережу АЗС, яка налічує 7 700 одиниць, у квітні 2013 року в грошовому виразі збільшилася на 11,5% – до 6,086 млрд грн проти 5,457 млрд грн у березні 2013 року.

Про це УНІАН повідомили в Державній службі статистики України.

Згідно з повідомленням, у квітні через мережу АЗС було продано 249,8 тис. тонн бензину, що на 9,4% менше, ніж у квітні 2012 року; 166,3 тис. тонн дизельного пального, що на 12,6% більше, ніж у квітні минулого року; 32,1 тис. тонн скрапленого газу (на 10,7% більше); 11,3 тис. тонн стисненого газу (на 12,4% менше).

В обсязі реалізованого бензину 52,1% припало на продаж моторного бензину марки А-95, 45,2% - марки А-92, 2,2% - марки А-80, 0,5% - марки А-98.

На 1 травня ц.р. на АЗС у залишках налічувалося 133,1 тис. тонн моторного бензину, 67 тис. тонн дизельного пального, 8,8 тис. тонн скрапленого газу і 0,1 тис. тонн стисненого газу.

Як повідомляв УНІАН, за даними Державної служби статистики, Україна в квітні 2013 року збільшила споживання бензину порівняно з попереднім місяцем на 14,8% - до 72,3 тис. тонн. Споживання дизельного пального в квітні 2013 року збільшилося порівняно з березнем поточного року на 50,8% - до 350,8 тис. тонн.

Наприкінці квітня Міністерство енергетики та вугільної промисловості України домовилося з нафтотрейдерами про зниження ціни на соціальні види пального – бензин марки А-95 і дизельне пальне.

На думку міністра енергетики та вугільної промисловості України Едуарда Ставицького, справедлива ціна на А-95 знаходиться в межах 10,5-11 грн за літр.

Споживання бензину в Україні в 2012 році знизилося порівняно з 2011 роком на 2,6% - до 4,197 млн тонн.