«Центренерго» має намір залучити в «Ощадбанку» 150 млн грн кредиту

Енергогенеруюча компанія «Центренерго», що експлуатує тимчасово зупинену в результаті пожежі Вуглегірську ТЕС, має намір залучити в «Ощадбанку» кредит у розмірі 150 млн грн.

Про це йдеться в повідомленні, розміщеному на веб-порталі «Державні закупівлі».

Відповідно до тендерної документації, кредитні кошти планується залучити строком на 1 рік.

Кінцевий термін підписання договору - 21 червень 2013 року.

Як повідомляв УНІАН, 29 березня 2013 року на Вуглегірській теплоелектростанції виникла пожежа, яка була ліквідована 30 березня. У результаті пожежі один працівник станції загинув, кілька людей постраждали. Вуглегірська ТЕС, яка налічує 2836 співробітників, була повністю зупинена.

Ухвалення рішення про приватизацію державної енергогенеруючої компанії «Центренерго» поки відкладено до відновлення Вуглегірської ТЕС.

Компанія «Центренерго» в січні-березні 2013 року отримала чистий прибуток у розмірі 76,574 млн грн, тоді як аналогічний період минулого року компанія закінчила з чистим збитком у 174,385 млн грн.

«Центренерго» в 2012 році збільшила чистий прибуток у порівнянні з 2011 роком у 6,6 рази - до 233,766 з 35,23 млн грн.

Довідка УНІАН. Державна енергогенеруюча компанія «Центренерго» експлуатує Вуглегірську, Зміївську і Трипільську ТЕС (23 енергоблоки потужністю від 175 МВт до 800 МВт) сумарною встановленою потужністю 7550 МВт.

78,29% акцій «Центренерго» володіє НАК «Енергетична компанія України», інші 21,71% акцій компанії приватизовані, з них 2,33% володіють фізособи, 19,38% - юридичні особи, зокрема 10% належать «Альфа-Банку».