На Запорізькій АЕС дією автоматичного захисту відключено перший енергоблок

На Запорізькій атомній електростанції в п'ятницю, 24 травня, дією автоматичного захисту було відключено від енергомережі перший блок, повідомляє прес-служба станції.

Згідно з повідомленням, блок відключено 24 травня об 11:53.

«Причини відключення з'ясовуються. Порушень меж і норм безпечної експлуатації немає», - сказано в повідомленні.

Радіаційний стан у районі розташування Запорізької АЕС без змін.

Як повідомляв УНІАН, Запорізька атомна електростанція в п'ятницю, 24 травня, відключила від енергомережі шостий блок для проведення капітального ремонту.

Довідка УНІАН. Запорізька АЕС – найбільший енергетичний об'єкт в Україні та Європі зі встановленою потужністю 6 000 МВт. На ЗАЕС експлуатуються 6 енергоблоків потужністю 1 млн кВт кожен. Перший енергоблок було введено в експлуатацію в 1984 році, другий – у 1985 р., третій – у 1986 р., четвертий – у 1987 р., п'ятий – у 1989 р., шостий – у 1995 році. Починаючи з 1984 року, внесок Запорізької АЕС в енергетику країни зріс із 2 до 22%.

Останніми роками станція виробляє близько 50% усієї електроенергії, вироблюваної атомними станціями України, й понад 22% від загального вироблення електроенергії в країні.