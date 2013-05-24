Президент Російського газового товариства не виключає поступок Україні щодо ціни на газ

Москва. Президент Російського газового товариства Валерій Язєв не виключає поступок Україні щодо ціни на російський газ у разі «можливості втрати контракту».

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав сьогодні на прес-конференції в Москві.

«Ринки шкода втрачати, і ніхто не говорить, що це добре, але якщо будуть перешкоди непереборної сили, хто ж їх перестрибне. Це переговорний процес, це бізнес і ризики. Я підтримую «Газпром», що він, скільки може, тримає (для України) високу ціну і одержує нормальний прибуток, а якщо з'являється можливість втрати контракту, тоді трохи поступляться у ціні», - сказав Язєв.

За його словами, така бізнес-логіка властива при торгівлі не лише газом, а й іншими товарами.

До того ж він наголосив, що Росія співпрацює дуже активно з Україною з газових питань. Він нагадав, що Україна є одним з найбільших споживачів російського газу, через яку також здійснюється транзит до Європи.

«Ми співпрацюємо постійно, пропонуємо варіанти – обмін активами між «Газпромом» і «Нафтогазом», ми готові разом з Україною експлуатувати її газотранспортну систему, у нас є ще ціла низка спільних програм», - сказав Язєв і додав, що така співпраця здійснюється лише там, де відповідає національним інтересам Росії.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет Міністрів України 23 травня затвердив прогнозний баланс надходження і розподілу природного газу в Україні на 2013 рік з об'ємом імпорту 27,3 млрд куб. м.

Згідно з документом, надходження газу поточного року від російського газового монополіста компанії "Газпром" становитимуть 18 млрд куб. м, від компанії Ostchem, яку контролює український бізнесмен Дмитро Фірташ, – 8 млрд куб. м, від німецького газового трейдера RWE Supply&Trading – 1,3 млрд куб. м.

Також у документі сказано, що у 2013 році видобуток природного газу заплановано в об'ємі 22,049 млрд куб. м. Загальний баланс газу на 2013 рік становить 60,06 млрд куб м.

Нагадаємо, що в лютому Україна істотно скоротила закупівлю газу в Російській Федерації, у результаті чого розмір оплати за газ істотно скоротився - до 162 млн дол., тоді як у лютому 2012 року НАК «Нафтогаз України» заплатив «Газпрому» 1,3 млрд дол. У березні поточного року Україна скоротила закупівлі газу в Росії через невирішеність питання про зниження ціни на газ.

Середня ціна на імпортний газ для України у квітні 2013 року зменшилася порівняно з попереднім місяцем на 0,36% - до 415,12 дол. за 1 тис. куб. м з 416,6 дол.