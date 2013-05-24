Язєв розповів, як Росія ставиться до поставок газу в Україну з Європи

Москва. Президент Російського газового товариства Валерій Язєв вважає, що економічної доцільності масштабного заміщення російського газу в Україні реверсом з Європи немає.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав сьогодні на прес-конференції в Москві.

«Як Росія ставиться до поставок газу до України з Європи? Нормально ставиться. Це вибір України», - сказав Язєв.

Водночас він не бачить економічної доцільності масштабного заміщення російського газу в Україні реверсом з Європи, оскільки європейські ціни постійно зростають, незважаючи на відсутність зростання попиту.

«Ціна на газ в Європі останнім часом зростає неухильно. Можливо, нефахівцям це не так помітно», - сказав президент Російського газового товариства і додав, що за такої ситуації виникає питання: чи потрібний буде Україні такий газ?

Язєв відзначив, що бажання України диверсифікувати поставки газу зрозуміле, і воно реалізується за кількома напрямками: видобуток на шельфі, створення СПГ-терміналу і організація реверсних поставок.

«На мій погляд, вони діють розумно», - сказав Язєв.

Він повідомив, що Європа створює єдину систему газопостачання країн, яка входить до Єдиного енергетичного співтовариства. За його словами, це досить дорога процедура з удосконалення газотранспортної системи.

Відповідаючи на запитання УНІАН, чи не загрожує збільшення реверсних поставок з Європи «Газпрому» поступовою втратою газового ринку України, Язєв сказав: «Україна і так не вибирає значну частину об'ємів, передбачених чинними контрактами».

Як повідомляв УНІАН, Україна планує у 2013 році укласти контракт на поставки природного газу в об'ємі 7 млрд куб. м на рік через територію Угорщини і Словаччини і скоротити його закупівлю в Росії до 20 млрд кубометрів.

28 березня п.р. під час офіційного візиту до Угорщини прем'єр-міністр України Микола Азаров заявив, що Україна почала реверсні поставки газу з Європи через територію Угорщини.

15 травня Україна розпочала імпорт газу через Словаччину в тестовому режимі.

Довідка УНІАН. Україна почала купувати газ у країнах Євросоюзу з листопада 2012 року, але реально придбані з того часу об'єми, які поставлялися через Польщу, порівняно з потребами країни, залишаються незначними.

Минулого року Україна спожила майже 49 млрд кубометрів газу, 33 млрд з яких купила у Росії, від якої домагається зниження ціни палива, вважаючи її завищеною.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Президент Російського газового товариства не виключає поступок Україні щодо ціни на газ