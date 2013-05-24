Зупинка одного атомного енергоблоку призведе до подорожчання електроенергії для всіх споживачів на 4% - експерт

Зупинка одного атомного енергоблоку автоматично призведе до подорожчання електроенергії для всіх груп споживачів на 4%.

Про це УНІАН повідомив доктор наук, експерт з енергетики Людвіг Литвинський, коментуючи складне фінансове становище НАЕК «Енергоатом» через відмову влади підвищувати тариф на відпуск електроенергії для атомних електростанцій.

«Зупинка хоча б одного блоку - це втрата дешевої генерації і заміна дорогою. Автоматом на 4% подорожчає електроенергія для всіх споживачів у разі зупинки одного енергоблоку», - сказав він.

«НАЕК «Енергоатом» упродовж останніх 20 років дотує практично всю промисловість. Дотує споживача комунального, але до нескінченності це тривати не може, тому що йде просто невідновлюване вироблення ресурсу», - підкреслив Литвинський.

На думку експерта, врешті-решт експлуатація енергоблоків не буде продовжена.

Нагадаємо, що наразі на етапі продовження експлуатації перебуває перший енергоблок Південно-Української АЕС, а до 2014-2015 років проектний термін експлуатації спливає ще у трьох.

«З великою ймовірністю просто-напросто не буде продовжена експлуатація. Якщо не реалізувати в повному обсязі заходи з підвищення безпеки, то орган регулювання не підтвердить продовження. А навіть якщо національний орган візьме на себе таку відповідальність, то ми отримаємо проблеми із міжнародним співтовариством», - зазначив Литвинський.

Довідка УНІАН. Тариф на атомну електроенергію в Україні становить 21,5 копійки, і він утричі нижчий, ніж тариф на теплову електроенергію. У Європі ця різниця в середньому становить близько 30%.

7 лютого 2013 року Професійна спілка працівників атомної енергетики та промисловості України (Атомпрофспілка) звернулася до Міністерства фінансів України та Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері енергетики (НКРЕ), з вимогою встановити економічно обґрунтований тариф на електроенергію для «Енергоатома».

У січні 2013 року НКРЕ знизила тариф ДП НАЕК «Енергоатом» на відпуск електроенергії на 2,7% - з 21,1 коп. до 20,53 коп. за 1 кВт/год (без ПДВ).

До цього востаннє НКРЕ переглядала тариф «Енергоатому» на відпуск електроенергії в лютому 2012 року, знизивши його з березня 2012 року на 6,8% - з 22,64 коп. до 21,1 коп. за 1 кВт/год (без ПДВ).

Держпідприємство «НАЕК «Енергоатом» - найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва близько 50% у загальному обсязі виробництва електроенергії України. На НАЕК «Енергоатом» покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.

За кількістю енергетичних реакторів Україна посідає десяте місце у світі та п'яте в Європі, всі реактори типу ВВЕР. В Україні діють 4 атомні електростанції з 15 енергоблоками, одна з яких, Запорізька АЕС, з 6 енергоблоками загальною потужністю 6000 МВт є найбільшою в Європі.