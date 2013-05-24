Eastcoal відмовляється від оренди шахти ім. Менжинського

Вуглевидобувна канадська компанія EastCoal з активами в Україні має намір відмовитися від оренди шахти ім. Менжинського, на якій раніше скоротила 250 гірників у зв'язку з несприятливою ситуацією на ринку коксівного та енергетичного вугілля.

Про це йдеться в повідомленні Луганської ОДА.

«У зв'язку з падінням майже вдвічі ціни на марку вугілля, що видобувається на шахті, власник «Інтер-інвест вугілля», канадська компанія, заявила про свою відмову від шахти», - цитує прес-служба Луганської ОДА слова першого заступника міністра енергетики та вугільної промисловості України Ігоря Поповича.

«Через відсутність нормальних перспектив реалізації продукції на сьогодні заборгованість із зарплати перед шахтарями зросла до 10 млн. Це викликало загострення соціальної ситуації на підприємстві, акції протесту працівників», - додав він.

Водночас компанія Eastcoal повідомляє, що рада директорів компанії ухвалила, що стосовно ТОВ «Інтер-інвест вугілля», основним активом якого є шахта ім. Менжинського, має бути застосований режим розпорядження майном (санація).

«Дане рішення ухвалено після того, як три місяці інтенсивної роботи компанії із залучення фінансів для рекапіталізації діяльності ТОВ «Інтер-інвест вугілля» не мали успіху», - йдеться в повідомленні компанії.

Компанія пояснює, що така ситуація викликана негативними тенденціями на світовому ринку вугілля і найсерйознішою за останні 30 років рецесією на ринку фінансових ресурсів, що спрямовуються в сировинні галузі.

«Кошти від реалізації майна ТОВ «Інтер-інвест вугілля» будуть спрямовані на погашення існуючої заборгованості із заробітної плати», - сказано в повідомленні.

Також у повідомленні прес-служби Луганської ОДА зазначається, що для з'ясування ситуації, яка склалася на шахті, наступного тижня прибуде міністерська комісія, яка до 15 липня представить свої висновки, що ляжуть в основу подальшого вирішення долі шахти Менжинського.

Як повідомляв УНІАН, у березні 2013 року вугледобувна канадська компанія EastCoal заявила про те, що скорочує 150 гірників шахти «Вертикальна» (Свердловськ Луганської обл.) і 250 гірників шахти «Марія-Глибока» (вона ж шахта ім. Менжинського, Первомайськ Луганської обл.) у зв'язку з несприятливою ситуацією на ринку коксівного та енергетичного вугілля.

Компанія була змушена ухвалити таке рішення у зв'язку зі сформованою ситуацією на ринку коксівного та енергетичного вугілля. На початку 2012 року ціна на коксівне вугілля становила в середньому 1600 грн за тонну, а до березня 2013 року вона знизилася майже в 2 рази - до 900 грн за тонну.

Наприкінці грудня 2012 року компанії EastCoal вдалося залучити 9,5 млн фунтів в результаті розміщення 77 млн ​​805,078 тис. акцій на альтернативному майданчику Лондонської фондової біржі.

Компанія EastCoal - публічна акціонерна компанія, зареєстрована на фондовій біржі Торонто під індексом ECX. З моменту заснування в 1984 році компанія займалася освоєнням мідно-золотоносних родовищ в Канаді, а з початку 2000-х розпочала реалізацію проектів з видобутку вугілля.

Компанія EastCoal є одним з найбільших іноземних інвесторів вугільної галузі в Україні.

Наразі компанія реалізує проект з розвитку шахти «Вертикальна» (шахта ім. В.Володарского). Наприкінці вересня 2011 року EastCoal Inc придбала контрольну частку в статутному капіталі ТОВ «Інтер-Інвест вугілля», основним активом якого є шахта «Марія-Глибока» (шахта «Менжинська»), де ведеться видобуток коксівного вугілля.