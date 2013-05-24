Росія повністю профінансує сербську ділянку «Південного потоку» за 1,7 млрд євро

Москва. Російська Федерація має намір повністю профінансувати сербську ділянку газопроводу «Південний потік», який планується прокласти в обхід України, у розмірі 1,7 млрд євро.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це президент Росії Володимир Путін повідомив за підсумками переговорів з президентом Сербії Томіславом Ніколичем.

«Найважливішою сферою нашої взаємодії є енергетика, зокрема будівництво «Південного потоку». Початок будівництва намічено на кінець цього року, загальний обсяг фінансування - і російська сторона бере це повністю на себе – 1,7 млрд євро», - сказав Путін.

У свою чергу, Ніколич зазначив, що Сербія надає великого значення реалізації проекту «Південний потік». На особливу підтримку реалізації цього проекту Сербія прийняла окремий закон, яким будівництво «Південного потоку» проголошується проектом, що має особливе державне значення.

Довідка УНІАН. З метою диверсифікації маршрутів експортних поставок природного газу «Газпром» реалізує проект будівництва газопроводу через акваторію Чорного моря в обхід території України до країн Південної й Центральної Європи — «Південний потік». Для реалізації сухопутної частини проекту з Болгарією, Сербією, Угорщиною, Грецією, Словенією і Хорватією було підписано міжурядові угоди.

У листопаді 2009 року було зареєстровано спільну проектну компанію South Stream Serbia AG. Частка «Газпрому» в компанії становить 51%, ДП «Сербіягаз» — 49%.

21 листопада 2011 року відбулося урочисте введення в експлуатацію підземного сховища газу (ПСГ) «Банатський Двір» у Сербії. Підземне сховище є одним з найбільших об'єктів зберігання газу в Південно-Східній Європі. Активний обсяг зберігання ПСГ становить 450 млн куб. м газу, максимальна продуктивність на відбір — 5 млн куб. м на добу.

У жовтні 2012 року було ухвалено позитивне остаточне інвестиційне рішення за проектом «Південний потік» на території Сербії.

У лютому 2013 року Скупщина (парламент) Республіки Сербія ухвалила закон «Про громадський інтерес і спеціальні процедури експропріації та отримання дозвільної документації у зв'язку з будівництвом «Південного потоку».

У березні 2013 року підписано довгостроковий контракт на поставку російського газу до Республіки Сербія в обсязі до 1,5 млрд куб. м газу щороку протягом 10 років. Транспортування газу здійснюватиметься за існуючим маршрутом, а в майбутньому — газопроводом «Південний потік».

У 2012 році група «Газпром» поставила до Сербії 1,5 млрд куб. м природного газу.

Транспортуванням, розподілом і зберіганням природного газу на території Сербії займається державне підприємство «Сербіягаз».

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