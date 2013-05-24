Енергозберігаючі технології дозволять знизити витрати ЖКГ на енергоресурси на 20-25%

Перехід підприємств сфери житлово-комунального господарства на енергозберігаючі технології дозволить скоротити їх витрати на енергоресурси на 20-25%, заявив міністр регіонального розвитку, будівництва і ЖКГ Геннадій Темник.

За його словами, міністерство ставить за мету здійснити модернізацію сфери ЖКГ за рахунок залучення кредитних коштів.

«Якщо говорити безпосередньо про запропоновану нами схему переходу галузі на енергозберігаючі технології, то вона не передбачає підвищення вартості комунальних послуг для споживачів. Повернення кредитів забезпечуватиметься за рахунок коштів, які вдасться заощадити в результаті модернізації і скорочення обсягів споживання енергоресурсів», - цитує прес-служба міністерства Темника.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства має намір розробити загальнодержавну програму з переходу підприємств житлово-комунального господарства на альтернативні види палива і скорочення на 50% протягом двох років споживання природного газу.

У січні-квітні 2013 року Україна скоротила споживання газу порівняно з аналогічним періодом 2012 року на 7% - до 22,1 млрд кубометрів з 23,7 млрд кубометрів.

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