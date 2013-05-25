Хмельницька АЕС показуватиме радіаційний стан в режимі он-лайн

Хмельницька АЕС впровадила відображення інформації про радіаційний стан у режимі он-лайн.

Як повідомили УНІАН в Інформаційному центрі ХАЕС, користувачі мережі Internet можуть спостерігати на офіційному веб-сайті атомної електростанції за радіаційним станом та погодними умовами 30-ти кілометрової зони спостереження.

В повідомленні зазначається, що дані безупинно обробляються на метеостанції та постах контролю автоматизованої системи контролю радіаційної обстановки (АСКРО) і автоматично передаються на веб-сайт у розділи «Значення гамма-фону» і «Метеопараметри».

Відображення такої інформації запроваджено завдяки створеному фахівцями станції програмному продукту, що дозволяє транслювати всі показники про радіаційний стан, отримані від АСКРО.