Експерт: плани зі зниження закупівлі газу - спроба тиску на Москву

Експерт з енергетичних питань Олександр Гудима вважає, що плани щодо зниження закупівлі газу Нафтогазом у Газпрому до 18 мільярдів кубометрів, визначені прогнозним балансом надходження і розподілу газу на 2013 рік, є спробою тиску на Москву для зниження ціни на газ.

Про це він заявив у коментарі УНІАН для публікації «Баланс тижня».

"Це план, який не має жодної юридичної сили. Я сприймаю ці планові показники, як аргументи розмови з "Газпромом" - не більше і не менше... Зараз треба продовжувати діалог з Росією. Іншого варіанту, як залякувати Москву скороченням споживання газу немає. Це маніпуляція цифрами. Все це робиться для того, щоб Газпром пішов на поступки. З одного боку США та ЄС тиснуть на Росію зі сланцевим газом, і Москва має проблеми, а тут ще й Україна додає скороченням закупівель газу", - заявив експерт.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет Міністрів України затвердив прогнозний баланс надходження і розподілу природного газу в Україні на 2013 рік з обсягом імпорту 27,3 млрд куб. м.

Згідно з документом, надходження газу цього року році від російського газового монополіста компанії "Газпром" становитимуть 18 млрд куб. м, від компанії Ostchem, підконтрольної українському бізнесменові Дмитру Фірташу, - 8 млрд куб. м, від німецького газового трейдера RWE Supply & Trading - 1,3 млрд куб. м.

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