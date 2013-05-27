Нафта дешевшає на фоні новин з Китаю

Світові ціни на нафту зменшуються в понеділок на фоні побоювань інвесторів щодо сповільнення темпів зростання економіки Китаю після заяв лідера країни Сі Цзіньпіна, повідомляє ПРАЙМ.

Ціна липневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent Crude Oil на 09.20 мск знизилася на 0,19% - до 102,45 долара за барель. Вартість липневих ф'ючерсів на легку нафту марки WTI скоротилася на 0,56% - до 93,62 долара за барель.

Минулої п'ятниці голова КНР заявив, що влада не буде жертвувати екологією і стимулювати зростання промислового виробництва. Раніше цього місяця міністерство захисту навколишнього середовища відмовилося схвалювати проекти будівництва електростанцій, що працюють на вугіллі, у низці регіонів. Крім того, воно зобов'язало 15 компаній, серед яких державна Hebei Iron&Steel Group, робити виплати за викиди сірчистого газу.