Перший блок Запорізької АЕС підключено до мережі

На Запорізькій атомній електростанції у суботу, 25 травня, підключили до енергомережі перший блок після усунення несправностей, йдеться у повідомленні станції.

Згідно з повідомленням, енергоблок №1 було відключено від мережі дією електричного захисту генератора унаслідок несправності трансформатора.

За даними НАЕК «Енергоатома», 27 травня на атомних станціях України в роботі 11 із 15 енергоблоків.

На енергоблоці № 1 Південно-Української АЕС 84-а доба капітального планового ремонту.

На енергоблоці № 4 Рівненської АЕС 44-а доба середнього планового ремонту.

На енергоблоці № 6 Запорізької АЕС 4-а доба капітального планового ремонту.

Енергоблок № 2 Рівненської АЕС з 19 по 31 травня перебуває в «гарячому» резерві.

Диспетчерські графіки генерації становлять: для Запорізької АЕС - 4 500 МВт, Рівненської АЕС - 1 235 МВт, Південно-Української АЕС - 1 585 МВт, Хмельницької АЕС - 2 010 МВт.

Як повідомляв УНІАН, на Запорізькій атомній електростанції у п'ятницю, 24 травня, дією автоматичного захисту було відключено від енергомережі перший блок.

Довідка УНІАН. Запорізька АЕС – найбільший енергетичний об'єкт в Україні та Європі з установленою потужністю 6 000 МВт. На ЗАЕС експлуатуються 6 енергоблоків потужністю 1 млн кВт кожен. Перший енергоблок ввели в експлуатацію в 1984 році, другий – у 1985 р., третій – у 1986 р., четвертий – у 1987 р., п'ятий – у 1989 р., шостий – у 1995 році. Починаючи з 1984 року внесок Запорізької АЕС в енергетику країни зріс з 2 до 22%.

Останніми роками станція генерує близько 50% всієї електроенергії, що виробляється атомними станціями України, і понад 22% від загального виробітку електроенергії в країні.