Вартість ГТС стане відома після ухвалення закону про реформу «Нафтогазу»
Компанія Baker Tilly провела оцінку ГТС, але її результат буде озвучений після ухвалення закону про реформування НАК «Нафтогаз України».
Про це в коментарі УНІАН повідомив міністр енергетики та вугільної промисловості Едуард Ставицький.
«Цифра є. Закон ухвалимо і потім озвучимо», - сказав Ставицький.
Як повідомляв УНІАН, згідно із законопроектом №2937 від 26 квітня 2013 року, пропонується внести відповідні зміни в низку законів України, зокрема, про трубопровідний транспорт, і дозволити приватизацію «Нафтогаз України» та її дочірніх структур.
Крім того, пропонується дозволити оренду об'єктів магістрального трубопровідного транспорту.
У березні 2012 року компанія «Бейкер Тіллі Україна ЕК» (Київ) стала переможцем конкурсу з оцінки вартості активів української газотранспортної системи (ГТС).
Компанія провела оцінку ГТС, включаючи підземні сховища газу та об'єкти інфраструктури, проте її результати досі не оприлюднені.
Довідка УНІАН. Газотранспортна система України є другою в Європі і однією з найбільших у світі. Загальна протяжність газопроводів (без урахування нових об'єктів), які експлуатує компанія, становить 37,1 тис. км, зокрема магістральних газопроводів - 22,2 тис. км і газопроводів-відводів - 14,9 тис. км. Кількість газорозподільних станцій (ГРС) становить 1 449.
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