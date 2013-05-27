Перша сонячна електростанція запрацює на Буковині до кінця року

Українсько-чеське спільне підприємство (СП) "Буковина Солар 1" має намір побудувати першу в Чернівецькій області промислову наземну сонячну електростанцію, повідомив директор спільного підприємства Олег Павлюк.

"Планова потужність станції - 14 МВт. Терміни початку будівництва залежатимуть від видачі технічних умов на підключення об'єкта до електромереж, попередньо плануємо розпочати наприкінці липня... У будь-якому разі, до 1 січня 2014 року станція повинна бути побудована", - сказав Павлюк, уточнивши, що новий енергооб'єкт планують розмістити під Хотином.

За його словами, Чехію в СП представляє компанія Ranon S.R.О., а фінансувати будівництво сонячної електростанції будуть банки.

"Основна частина проекту буде профінансована за рахунок кредиту UniCreditBank. Попереднє рішення про виділення кредиту є, остаточне буде після отримання технічних умов", - сказав директор СП.

Реалізація проекту дозволить підвищити надійність енергопостачання Хотина та прилеглих населених пунктів, енергонезалежність району, створити нові робочі місця, збільшити доходи державного та місцевих бюджетів. Робота електростанції дозволить знизити антропогенне навантаження на навколишнє середовище, в тому числі викиди парникових газів в атмосферу.

Навесні подібна сонячна електростанція була запущена в Івано-Франківській області.

Як повідомляв УНІАН, Україна в останні два роки розвиває альтернативну енергетику інтенсивніше, ніж традиційну. Станом на початок травня 2013 року 94 вітчизняні компанії експлуатували понад 140 електростанцій на відновлюваних джерелах, у тому числі 45 фотоелектричних.

Встановлена ​​потужність сонячних електростанцій в 2012 році зросла вдвічі - до 371,6 МВт, а вироблення ними електроенергії - в 11 разів, до 333,6 млн кВт-год. Тим часом, частка сонячної електроенергії в загальному обсязі її виробництва за підсумками минулого року становила менше 0,2%.