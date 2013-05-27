Ставицький: наразі рано говорити про допущення будь-кого до управління ГТС

На сьогодні передчасно говорити про можливість допуску якої-небудь компанії до управління українською газотранспортною системою.

Про це УНІАН заявив міністр енергетики та вугільної промисловості Едуард Ставицький, коментуючи інформацію про те, що «Газпром» може бути допущений до управління українською ГТС.

"Уперше чую цю інформацію. У нас переговори ведуться, але щоб вже когось допустили... Усе це буде публічно", - сказав Ставицький.

Він також підкреслив, що наразі рано говорити про частку ГТС, яка може бути передана в управління якої-небудь компанії.

"Я думаю, що передчасно про це говорити. Ми цю ситуацію опрацьовуємо", - сказав Ставицький.

Зазначимо, сьогодні в деяких ЗМІ з посиланням на джерело в українському Міністерстві енергетики та вугільної промисловості з'явилася інформація про те, що Україна готова допустити "Газпром" до участі в управлінні українською газотранспортною системою (ГТС) в обмін на зниження ціни на газ для країни.

Як повідомляв УНІАН, за словами Президента Віктора Януковича, Україна не виключає можливості передачі в оренду ГТС в рамках створення консорціуму з її управління. Наразі розглядається можливість створення як двостороннього - з Росією, так і тристороннього - з РФ і ЄС - консорціуму з управління ГТС.

Довідка УНІАН. Газотранспортна система України є другою в Європі і однією з найбільших у світі. Загальна протяжність газопроводів (без урахування нових об'єктів), які експлуатує компанія, становить 37,1 тис. км, зокрема магістральних газопроводів - 22,2 тис. км і газопроводів-відводів - 14,9 тис. км. Кількість газорозподільних станцій (ГРС) становить 1 449.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Вартість ГТС стане відома після ухвалення закону про реформу «Нафтогазу»