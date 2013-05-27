Український енергоринок через борги може повернутися до проблем 90-х - експерт

На українському енергетичному ринку може настати серйозна криза, якщо водоканали і підприємства вуглепрому не погасять борги за електроенергію.

Про це заявив керівник енергетичних програм Центру «БОРИСФЕН ІНТЕЛ» Сергій Дяченко, коментуючи наростаючу кризу неплатежів на енергоринку.

«Заборгованість за електроенергію водоканалів і шахт, а також зростаючі борги населення перекладаються на підприємства-виробники цієї енергії. Якщо ситуація і надалі розвиватиметься таким чином, то ми потихеньку скотимся до кризової ситуації 90-х років, коли генеруючі компанії не мали грошей навіть для закупівлі палива. Рівень платежів тоді становив близько 70%, з них тільки 20% - грошові кошти, а решта - векселі, бартер тощо. Тоді мало не впала генерація, тому що використовувалися хитрі вексельні схеми. Якщо наростатимуть неплатежі і збільшуватимуться заборгованості, то гіпотетично ми можемо повернутися до тієї ситуації, яку я описав», - сказав експерт.

Як повідомлялося, показник сплати за електроенергію в Україні у травні є найгіршим за останні роки. За 4 місяці недоотримано близько 1,3 млрд грн за сплату електроенергії, відпущеної енергопостачальним компаніям. Середній рівень поточної сплати виробникам електроенергії становить лише 21,3%.

Дяченко також зазначив, що низькі тарифи на електроенергію не дозволяють модернізувати генеруючі потужності. «У нас кількість обладнання, яке перейшло межу фізичного зносу, перевалило за 80%. Це 200 тис. годин напрацювання - світова цифра, при якій обладнання вже не можна експлуатувати. Природно ставиться питання про підвищення тарифів», - підсумував керівник енергетичних програм Центру «БОРИСФЕН ІНТЕЛ».

Як повідомляв УНІАН, виробництво електроенергії в Україні, за даними Держстату, за 4 місяці скоротилося на 3,4% - до 68,1 млрд кВт/год.

Атомні електростанції, частка яких у загальнонаціональному виробництві електроенергії становить близько 50%, за січень-квітень 2013 року порівняно з аналогічним періодом минулого року скоротили виробництво електроенергії на 6,0% - до 29,9 млрд кВт/год.

Теплові електростанції скоротили за цей період генерацію на 8,7% - до 32,1 млрд кВт/год, гідроелектростанції наростили обсяг генерації на 68,3%, до 5,8 млрд кВт/год.

Вітрові і сонячні електростанції за чотири місяці 2013 року збільшили вироблення електроенергії порівняно з аналогічним періодом минулого року на 125,5% - до 0,3 млрд кВт/год.