Ставицький очікує «позитивних» домовленостей Януковича і Путіна щодо ГТС

У Міністерстві енергетики та вугільної промисловості України очікують досягнення позитивних для української сторони домовленостей щодо використання вітчизняної газотранспортної системи за підсумками зустрічі президентів України і Росії, яка відбудеться в Астані (Казахстан) 29 Травня ц.р.

Як передає кореспондент УНІАН, про це, відповідаючи на запитання агентства, сказав міністр енергетики та вугільної промисловості Едуард Ставицький.

«Що можна очікувати? Домовленості якісь будуть, я в цьому переконаний. Позитивні для нашої сторони», - сказав Ставицький.

Також він зазначив, що наразі йде переговорний процес, хоча закон про реформування «Нафтогазу» і оренду ГТС ще не ухвалено.

Як повідомляв УНІАН, 29 травня Президент України Віктор Янукович має намір в Астані провести зустріч з президентами Росії, Білорусі та Казахстану і обговорити питання про надання Україні статусу спостерігача в Митному Союзі. Очікується підписання документа з цієї теми.

У квітні до Верховної Ради подали законопроект №2937, що пропонує внесення змін до низки законів України, зокрема, про трубопровідний транспорт, і дозвіл на приватизацію НАК «Нафтогаз України» та її дочірніх структур, а також оренду об'єктів магістрального трубопровідного транспорту.